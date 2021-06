Vaccini: Molise, esaurite in un'ora prenotazioni Vaccine Day

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - Polverizzati in meno di un'ora i duemila posti disponibili per aderire al Vaccine Day di domani in Molise. La piattaforma è stata aperta stamattina alle 8 in punto e poco prima delle 9 le prenotazioni erano già state chiuse. E' stata una vera e propria sfida al click più veloce alla quale hanno partecipato tantissime persone nel tentativo di aggiudicarsi una delle duemila dosi del vaccino monodose Johnson che verranno somministrate nella giornata di domani a Campobasso, Isernia e Termoli. Per aderire era necessario solo essere maggiorenni, non c'erano altri limiti di età. (ANSA).