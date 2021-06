Ucraina, la nuova maglietta della nazionale fa infuriare Mosca

Le nuove magliette della nazionale ucraina hanno causato indignazione in Russia poiché sfoggiano una mappa del Paese che include la Crimea. Il nuovo kit dell'Ucraina è stato rivelato domenica, a pochi giorni dal calcio d'inizio del campionato europeo, sulla pagina Facebook del capo della Federazione Ucraina, Andriy Pavelko.

La parte anteriore della maglia gialla mostra i confini dell'Ucraina in bianco. Uno slogan nella parte superiore della schiena recita "Gloria all'Ucraina!". All'interno della maglia c'è uno slogan che dichiara "Gloria agli eroi!". Entrambe le frasi sono usate in Ucraina come un saluto militare ufficiale.

Il deputato parlamentare russo Dmitry Svishchev ha detto a RIA Novosti che il disegno è "una provocazione politica"; secondo lui mostrare una mappa dell'Ucraina "che include un territorio russo è illegale".

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto sui social media che gli slogan sulle magliette sono di natura nazionalistica e che lo slogan "Gloria all'Ucraina! Gloria agli eroi!" riecheggia un richiamo al raduno nazista.