Superati 400 mila con prima dose vaccino in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Superati i 400 mila vaccinati per il Covid con la prima dose in Umbria. Secondo i portale della Regione aggiornato alla mattina del 7 giugno sono infatti 401.472, il 52 per cento dei residenti.

Sono invece 184.176 coloro che hanno completato il ciclo, il 23,7 per cento della popolazione.

Sulle 616.495 dosi consegnate all'Umbria - sempre in base al sito della Regione - ne sono state somministrate 571.952, il 92,7 per cento. (ANSA).