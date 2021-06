Scuola: in Molise in corso esami di terza media

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - Sono tre i comuni molisani nei quali sono già cominciati gli esami di scuola Media, la scorsa settimana il via a Guglionesi e Campomarino, stamattina invece è toccato a Montenero di Bisaccia (tutti centri in provincia di Campobasso). Tra domani e lunedì prossimo cominceranno anche tutti gli altri centri. La decisione sulle date degli esami infatti spetta ai singoli dirigenti scolastici. L'esame quest'anno consiste in una sola prova orale che parte dalla discussione di un elaborato su una tematica che e' stata assegnata a ciascun alunno dal Consiglio di classe a maggio.

Tutte le procedure dovranno essere concluse entro il 30 giugno.

