Covid: un morto in Alto Adige ma solo 3 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - In Alto Adige si registra un altro decesso a causa del Covid-19. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.178.

Sono solo 3 i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore. Come avviene di solito nei fine settimana, però, il numero dei test è molto contenuto. I tamponi pcr effettuati sono stati 171 (72 dei quali nuovi test) e in tre casi hanno evidenziato l'infezione. Neanche un positivo, invece, è stato accertato sulla base dei 676 test antigenici eseguiti.

I pazienti Covid 19 ricoverati sono 16, tre dei quali in terapia intensiva. Altri 15 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.118, mentre i guariti totali sono 72.874 (24 in più rispetto ad ieri). (ANSA).