ANSA-IL-PUNTO/COVID: crollo contagi, Sardegna vede verde Ue

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GIU - Crollano i contagi - solo 9 nelle ultime 24 ore - e c'è attesa per l'ingresso della Sardegna nella zona verde europea. Il responso è atteso per giovedì, quando il centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie caricherà i dati trasmessi dal Ministero della Salute. Per entrare nell'area verde significa che per 14 giorni i contagi registrati devono essere meno di 25 ogni 100mila abitanti, numeri non lontani per la Sardegna. Tuttavia - come spiegato all'ANSA dall'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu - "il numero dei tamponi diagnostici fatti ogni giorno è basso". E questo potrebbe anche impedire il passaggio di categoria.

L'Isola, sarebbe, comunque, la seconda Regione italiana ad approdare in quest'area dopo il Molise.

Intanto salgono a 56.886 i casi di positività complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza: Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati solo 9 nuovi casi, ma si registrano ancora tre decessi (1.476 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.320.784 tamponi, con un incremento di 2.941 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende allo 0,3%. I posti letto Covid negli ospedali continuano a calare. Sono 105 (-5) i pazienti attualmente ricoverati in area medica, 7 (-1) quelli in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale, la Sardegna ha raggiunto il milione di dosi somministrate. Circa il 45% della popolazione ha già ricevuto la prima inoculazione, con il 75% degli over 80 che ha già completato il ciclo vaccinale.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate poco meno di 10.100 persone. Intanto ieri sono state consegnate altre 9.900 dosi del siero Moderna ed entro metà settimana sono attesi gli arrivi di 86.500 dosi del vaccino Pfizer e di oltre 4.000 Johnson&Johnson.

Attraverso il sistema di Poste Italiane, dalla sua attivazione, sono state effettuate 650mila prenotazioni, di cui oltre 100mila tra venerdì e sabato con l'apertura ai nati dal 1982 al 2004.

(ANSA).