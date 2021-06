Successo per il Junior Open day a Rieti in fila da ieri sera

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - E' partito a Rieti il primo Junior Open day del Lazio dedicato ai ragazzi tra i tra i 12 e i 16 anni. La prima vaccinazione è stata effettuata alle 9 in punto.

Per l'appuntamento sono state previste 120 dosi Pfizer.

E c'è chi per il timore di non riuscire a prendere il numero ha raggiunto l'ospedale provinciale de' Lellis già ieri sera.

"Temevo di non riuscire a fare il vaccino - ha detto un 12enne, tra i primi a vaccinarsi - sono qui da ieri sera. E' importante fare il vaccino per tornare alla libertà". (ANSA).