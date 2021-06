Murale Willy Monteiro danneggiato a Pescara, indaga Ps

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - La Digos della Questura di Pescara ha avviato le indagini per risalire agli ignoti che hanno danneggiato (cancellando il volto con della vernice) il piccolo murale dedicato a Willy Monteiro Duarte (il giovane assassinato a Colleferro lo scorso anno) che si trova in via Firenze, a Pescara sul muro esterno del Liceo Classico. Gli inquirenti dopo aver effettuato un sopralluogo nei pressi del murale, nelle prossime ore visioneranno le immagini di alcune telecamere di alcuni esercizi commerciali poste nella zona dove è avvenuto il deprecabile episodio. (ANSA).