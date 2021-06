Disinnesco di ordigno bellico nel Bolognese, 5.500 evacuati

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - È in corso a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, il disinnesco di un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale. Le operazioni sono iniziate questa mattina alle 6 e alle 9 risultavano già evacuati oltre 5.500 cittadini che si trovavano all'interno della zona considerata di pericolo. Lo comunica il Comune su Facebook. Al lavoro oltre 450 volontari e forze dell'ordine. Il disinnesco riguarda un vecchio ordigno bellico del peso di 500 libbre (circa 226 chili), rinvenuto nella zona di via Garibaldi in un cantiere privato dove sorgeva l'ex poliambulatorio Ausl. Impegnati gli artificieri dell'esercito italiano. (ANSA).