Covid: in Puglia 139 nuovi casi e tre morti

(ANSA) - BARI, 06 GIU - In Puglia sono stati registrati 4.699 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 139 nuovi casi positivi (ieri erano stati 161), con una incidenza del 2,9. Dei nuovi casi, 18 sono in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 33 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. Le persone ricoverate sono 444 (12 meno di ieri).

Ci sono anche stati tre morti, uno ciascuno nelle province di Lecce, BAT e Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.530.335 test.

226.011 sono i pazienti guariti. 18.830 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.382.

(ANSA).