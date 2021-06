Toscana, hub vaccinale anche dentro l'autodromo del Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Un hub vaccinale nell'autodromo del Mugello, a Scarperia (Firenze). Il centro vaccinale, il secondo del Mugello, aprirà domani alle 9. L'hub, spiega la Ausl Toscana centro, avrà una capacità di 360 dosi al giorno su 2 linee vaccinali, attive su tre turni dalle 8 alle 22, per 14 ore al giorno, sette giorni su sette. L'area dedicata alle vaccinazioni è stata allestita con 2 box e un terzo di emergenza, ha una zona di accoglienza e una di stazionamento post vaccinazione.

L'accesso avverrà attraverso un ingresso riservato, l'ingresso 'Luco, posto accanto a quello principale, il grande casco, dell'Autodromo. Nelle immediate adiacenze dell'hub si trova un ampio parcheggio dedicato.

L'apertura dell'hub nell'autodromo, "si colloca nell'ottica di garantire - spiega la Asl - una copertura totale per la popolazione del Mugello e per offrire un'opportunità in più a tutti gli assistiti della Ausl Toscana centro. Con le 1080 dosi al giorno dell'hub di Dicomano e le somministrazioni residue di seconde dosi al Centro polivalente a Borgo San Lorenzo, la capacità vaccinale del territorio del Mugello da domani sarà intorno alle 1500 dosi giornaliere contestualmente a un aumento della capacità di somministrazione di tutta la Toscana centro grazie ai 16 Hub già in attività nel territorio di competenza.

Dall'11 febbraio a oggi sono stati somministrati in tutti e 16 gli hub della Asl un totale di 429.668 vaccini, di cui 37.751 solo nel mese di maggio". "La Toscana non si ferma, anzi continua ad aprire nuovi hub grazie a un grande e capillare lavoro di squadra" le parole del presidente della Regione Eugenio Giani. L'attivazione dell'hub dell'Autodromo è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'Azienda sanitaria Toscana centro, Società della salute del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, Mugello Circuit e associazioni del volontariato. "Così come per il terremoto del 2019 - spiega Paolo Poli, ad di Mugello Circuit -, ci siamo messi a disposizione della comunità locale: in questo caso l'obiettivo è far 'correre' sempre più veloce la campagna vaccinale per il Covid-19". (ANSA).