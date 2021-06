Covid: ordinanza L. Orlando a Palermo,divieti in zone movida

(ANSA) - PALERMO, 05 GIU - Giro di vite nei luoghi della movida a Palermo dopo l'aggressione a un gruppo di poliziotti avvenuta martedì sera a Palermo, uno dei quali è stato colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di venditori ambulanti abusivi in Piazza Magione. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza che dispone una serie di divieti nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19. In particolare il provvedimento prevede la possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna, piazza Magione e nell'area della Vucciria "in caso di accertato affollamento tale da non consentire il rispetto delle norme anti Covid e di una ordinata presenza sui luoghi al fine di impedire inaccettabili eccessi e atti di violenza". Il provvedimento, è stato concordato con il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica e sarà valido da oggi e fino a tutto il 20 giugno, dalle 18 alle 24, tranne oggi e domani in cui sarà attivo fino alle 23. (ANSA).