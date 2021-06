Mancini lascia Dis a luglio, andrà in pensione

Il caporeparto del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Marco Mancini, 61 anni, lascerà il proprio incarico a luglio. Come già anticipato da alcuni organi di stampa, Mancini - in passato maresciallo dei carabinieri- andrà ora in prepensionamento. Secondo la norma, chi lascia il tipo di incarico ricoperto da Mancini, ha comunque la facoltà di rientrare nell'amministrazione di provenienza. La decisione di Mancini avviene a poche settimane dalla nomina di Elisabetta Belloni alla guida del Dis e dopo le polemiche esplose dopo suo incontro con Matteo Renzi il 22 dicembre 2020 in un autogrill di Fiano Romano, ripreso in un filmato amatoriale recapitato alla trasmissione Report.