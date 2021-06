A spasso per Napoli con due grosse tartarughe, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - I Carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Pignasecca, nel centro della città, e hanno notato un uomo con un grosso recipiente di plastica. I militari, incuriositi, si sono avvicinati per controllare. L'uomo, un 50enne napoletano, stava trasportando due grosse tartarughe. I carabinieri del Nucleo Cites di Napoli, allertati dal 112 su richiesta dei motociclisti, hanno constatato che si trattava di due esemplari di trachemys scripta, le tartarughe a guance gialle. Gli esemplari sono nell'elenco delle specie 'invasive di rilevanza unionale' e sono state sequestrate perché il 50enne non ne aveva fatto denuncia al ministero dell'Ambiente.

Per l'uomo una sanzione di 2mila e 300 euro. (ANSA).