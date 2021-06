Ponte Genova: Castellucci nel 2010 disse, 'Rafforzare i tiranti'

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - In una riunione riservata del novembre 2010 fu l'allora amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, a ribadire che l'unica via per mettere in sicurezza il Ponte Morandi sarebbe stata l'accelerazione del restyling ai tiranti del pilone numero 9, quello poi collassato.

L'intervento venne rinviato di anno in anno e, quando fu deciso di agire, il crollo (14 agosto 2018, 43 morti) anticipò l'intervento. Tra i documenti che maggiormente inguaiano l'ex numero uno Aspi c'è il resoconto di una riunione ristretta scoperta dalla Finanza esaminando decine di computer. Lo riportano alcuni quotidiani (ANSA).