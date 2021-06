Maturità: Bianchi, sciocchezza dire che non c'è scritto

"E' una sciocchezza dire che all'esame di maturità quest'anno non c'è lo scritto. Abbiamo chiesto alle scuole di fare un passo in più per poter sviluppare un pensiero articolato, complesso. Valuteremo poi come va quest'anno. Sto sentendo tanti ragazzi e i temi che propongono, stanno facendo un lavoro straordinario che permette di valutare i 5 anni. La maturità non è un test, bisogna verificare e avere il diritto di essere valutati, per capire se si è maturati. La maturità è un passaggio per entrare in una giovinezza sempre più matura e adulta". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a "I giovani nel cuore dell'Europa".