Covid: per la maggioranza degli italiani la pandemia impatta sul reddito

Per il 76% degli italiani la pandemia da Covid ha avuto un effetto e lo avrà anche in futuro sul proprio reddito. Lo si evince da un nuovo sondaggio Eurobarometro, commissionato dal Parlamento europeo e condotto tra marzo e aprile 2021. Più precisamente il 45% degli italiani ritiene che la pandemia abbia già avuto un impatto sui loro guadagni mentre il 31% crede che l'impatto non sia ancora arrivato ma che arriverà presto. Solo il 23% pensa che i suoi introiti non subiranno danni. Un dato in contrasto con la media europea dove solo il 31% ritiene di sentire già le conseguenze economiche, il 26% si aspetta di avvertirle presto e il 42% ritiene i propri guadagni al sicuro.