Auto esce di strada e travolge bimbo di tre anni a Paderno

Restano critiche le condizioni del bambino di tre anni travolto questo pomeriggio da un'auto all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano e ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bergamo. A perdere il controllo dell'auto, all'interno dell'area verde, è stato un 72enne che prima di falciare il bambo ha sfondato un recinto. Anche l'anziano è ricoverato in ospedale, al Niguarda, ma non è in pericolo di vita.