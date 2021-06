Toti, fatto AstraZeneca e sto bene, utilizzatelo

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - "C'è una diffidenza diffusa nell'opinione pubblica circa alcune tipologie di siero, che peraltro io ho usato per vaccinarmi e sono qui in ottima salute, quindi consiglio a tutti di utilizzare il tipo di vaccino che è a disposizione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti invita i liguri ad avere fiducia, e non paura, nei confronti dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. "I medici di medicina generale si sono offerti per dare una mano a individuare coloro che sono rimasti più scettici rispetto alla campagna vaccinale anti covid, credo che sia opportuno, una parola del medico all'assistito ci può aiutare molto, spero che l'iniziativa vada avanti. - commenta Toti - Abbiamo fatto un campagna importante per sensibilizzare tutti alla vaccinazione, non vi è un obbligo, aderire in Liguria è facile, solo ieri sera abbiamo prenotato oltre 14 mila vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson agli over 18". (ANSA).