Covid: 8 giorni senza decessi in Alto Adige

Da ormai 8 giorni l'Alto Adige non registra decessi di pazienti Covid. Resta basso il numero dei nuovi casi che sono 31: 16 tramite 872 tamponi pcr e 15 tramite 5.114 test antigenici eseguiti. Proseguono i test nasali nelle scuole che ormai sono complessivamente 646.709, di cui 524 positivi di cui 256 confermati con pcr. E' stabile a 21 il numero dei ricoveri ospedalieri (17 nei normali reparti e 4 in terapia intensiva). Continua a scendere il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 1.332. Sono invece 70 i nuovi guariti.