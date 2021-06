Al via vaccinazioni in farmacie Lazio,protagoniste lotta a Covid

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Oggi un grazie anche alla rete delle farmacie della nostra regione. Sono state e sono protagoniste della lotta al Covid grazie alla campagna dei tamponi, da oggi parte anche la campagna vaccinale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che questa mattina in una farmacia in Prati a Roma, ha presenziato all'avvio delle vaccinazioni nelle farmacie. "Sono circa 800 le farmacie che hanno aderito, hanno a disposizione oltre 20 mila vaccini - ha proseguito Zingaretti -. Noi speriamo sempre che un aumento delle forniture possa far crescere anche il numero di somministrazioni. Il criterio e' sempre quello dell'età, il Lazio é sugli over 40. Le prenotazioni nelle farmacie sono andate sold out in 24 ore", ha concluso. (ANSA).