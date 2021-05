Scontro tra barche a Olbia, indagato comandante motoscafo

(ANSA) - PORTISCO, 31 MAG - Luigi Zambaiti, il lombardo che guidava il motoscafo che sabato mattina si è scontrato con la barca a vela su cui viaggiava Alberto Filosi, il 69enne milanese deceduto in seguito all'impatto, è formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'ha deciso la Procura di Tempio, la cui inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Maria Paola Asara, alla luce delle ultime risultanze delle indagini condotte dagli uomini della capitaneria di porto di Olbia. Sebbene per ora gli inquirenti scelgano di mantenere il massimo riserbo, non è da escludere alcuna ipotesi sull'incidente. (ANSA).