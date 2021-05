Operaio morto nel Bresciano, precipitato per oltre 10 metri

(ANSA) - BRESCIA, 31 MAG - E' Vasile Necoara, romeno di 54 anni, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto in una fonderia a Torbole Casaglia, nel Bresciano. L'uomo, sposato e con figli, era residente a Castelcovati (Brescia). Dipendente di una ditta esterna con sede a Travagliato, stava effettuando lavori di manutenzione ad alcune tubature quando è precipitato in una botola per oltre dieci metri. (ANSA).