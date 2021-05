La tragedia del Mottarone: Eitan, sciolta la prognosi lascia la Rianimazione

Eitan non è più in pericolo di vita. "Le condizioni sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. È in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale", si apprende da fonti mediche dell'ospedale Regina Margherita di Torino dov'è ricoverato il bambino di cinque anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. "Nella giornata di domani il bambino uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza", concludono dall'ospedale.