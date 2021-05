Garavaglia, 9 mln italiani in vacanza per ponte 2 Giugno

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - "Le previsioni che abbiamo sono di 9 milioni di turisti italiani in giro per il Paese in questo ponte del 2 Giugno. Inoltre c'è un +10% di italiani che hanno già prenotato, o pensano di prenotare per quest'estate: siamo al 54,5%, 10 punti in più rispetto al 2020". Lo ha detto oggi a Venezia il ministro del turismo, Massimo Garavaglia. "C'è un miglioramento evidente - ha aggiunto -, ma vorremmo molto di più. E' un buon punto di partenza, dopodichè, va benissimo Italia su Italia, ma abbiamo bisogno di recuperare i turisti stranieri, senza i quali lo scorso anno abbiamo perso 27 miliardi". (ANSA).