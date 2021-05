DAGLI ARCHIVI DELL'ANSA: Mafia: arrestato Giovanni Brusca

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il latitante numero uno di Cosa

nostra, Giovanni Brusca, e' stato arrestato dalla polizia alla

periferia di Palermo. (SEGUE).

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (2)

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Il boss Giovanni Brusca, 36 anni,

e' stato arrestato insieme al fratello Vincenzo, entrambi

latitanti da tempo.(SEGUE).

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (3)

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'arresto e' stato compiuto in una

localita' balneare in provincia di Agrigento (e non alla

periferia di Palermo come si era appreso in un primo momento). I

fratelli Brusca erano in una abitazione in localita' Cannatello

in compagnia di donne e alcuni bambini. Nell'operazione,

condotta dalla squadra mobile di Palermo e dal servizio centrale

operativo della polizia, nessuno e' rimasto ferito. (ANSA)

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (4)

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La notizia dell'arresto di Brusca e'

stata data dal capo della polizia Masone nell'intervallo tra la

prima e la seconda parte del concerto per la festa della polizia

in corso a Roma ed e' stata da lui comunicata al ministro

dell'Interno Giorgio Napolitano, anch'egli presente al concerto.

Napolitano si e' complimentato con Masone per l'esito

dell'operazione. (ANSA)

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (5)

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - I fratelli Brusca sono stati

arrestati poco dopo le ore 21 in una villa a Cannitello, nei

pressi di San Leone, frazione balneare di Agrigento. I ricercati

erano in compagnia delle mogli e dei tre figli ( uno di Vincenzo

e due di Giovanni) e non hanno opposto alcuna resistenza. Il

covo era stato localizzato gia' da alcuni giorni, ma la polizia

non e' intervenuta prima di ottenere la ''certezza'' - ha detto

uno degli investigatori- della presenza dei fratelli in casa. Se

infatti avessero trovato in casa soltanto Enzo- e' questa la

considerazione che ha indotto ad agire con molta prudenza.

Giovanni, che figurava in testa alla lista dei ricercati avrebbe

avuto modo di fare perdere di nuovo le tracce annullando il

lungo e meticoloso lavoro di intelligence che aveva consentito

l' individuazione del covo. Quando e' stata raggiunta la

sicurezza, sembra ''a vista'' , della presenza di Giovannni

attorno al covo e' stata tesa la ''rete''. ''Un esercito'',

cosi' un investigatopre ha definito il numero degli agenti ed il

dispositivo predisposto da squadra mobile, Criminalpol di

Palermo con rinforzi locali per il ''colpo'' finale. (SEGUE).

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (6)

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Euforia, soddisfazione

comprensibile, la convinzione di avere ''consolidato'' il

periodo di relativa sicurezza che Palermo registra da alcuni

mesi a questa parte: questa '' a caldo'' la lettura che il

questore di Palermo Arnaldo La Barbera fa della brillante

operazione antimafia che ha suscitato profonda emozione negli

ambienti investigativi e giudiziari anche perche' cade nel

quarto anniversario della strage di Capaci. Di quella strage

che, secondo l' ordinanza di rinvio a giudizio, avrebbe avuto

proprio in Brusca non solo uno degli ideatori e dei registi, ma

anche l' uomo che materialmente premendo il pulsante innesco' l'

esplosione ed uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca

Morvillo e tre agenti della scorta. (SEGUE).

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (7)

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - ''Era il piu' sanguinario, e' quello

che ha premuto il pulsante del telecomando a Capaci. Siamo

veramente felici'': con queste parole il direttore del servizio

centrale operativo della polizia, Rino Monaco, commenta

l'operazione condotta dai suoi investigatori assieme ai colleghi

della questura di Palermo. ''Erano mesi che gli stavamo dietro -

prosegue - piu' volte eravamo stati sul punto di prenderlo, a

Partinico, a Borgo Molara...c'era sempre sfuggito all'ultimo

momento''. Il dott. Monaco conferma che i due fratelli Brusca

erano con le loro compagne assieme ai loro figli, due bambini e

una bambina di pochi anni. Con loro vi era un'altra persona la

cui identita' non e' stata per ora resa nota. E' in corso la

perquisizione nell'abitazione in cui sono stati effettuati gli

arresti. (ANSA)

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (8)

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - I fratelli Brusca sono stati

arrestati in una villetta ad una elevazione in via Papillon,

nella contrada San Leone di Agrigento presa in affitto da due

incensurati la cui posizione viene ora valutata dalla polizia.

La zona in cui sorge la villetta e' stata transennata e gli

agenti della polizia la stanno meticolosamente perquisendo.

Nella zona vi sono altre villette, ma distanziate l' una dall'

altra cosi' da assicurare agli inquilini un alto standard di

''privacy'' (ANSA).

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (9)

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il capo della Polizia Fernando Masone

ha dato la notizia dell'arresto dei fratelli Brusca

nell'intervallo del concerto della banda dei carabinieri,

svoltosi questa sera al teatro Sistina di Roma, in occasione del

182 anniversario della fondazione dell'Arma. Oltre al ministro

dell'interno Giorgio Napolitano, erano presenti i ministri della

Difesa Beniamino Andreatta e della Giustizia Giovanni Maria

Flick.(ANSA)

MAFIA: ARRESTATO GIOVANNI BRUSCA (10)

(ANSA) - AGRIGENTO, 20 MAG - Al momento della cattura

Giovanni e Vincenzo Brusca stavano cenando con le rispettive

mogli, Rosaria Cristiano e Piera Costanza, e i propri figli. Il

menu' era a base di pollo arrosto con contorno di patate al

forno. La villetta di contrada San Leone e' di proprieta' di un

emigrato di Favara (Agrigento), Antonio Scalia, che vive e

lavora in Belgio, che l' aveva affitta ad un giovane

incensurato. Quest' ultimo, a sua volta, due mesi fa, l' avrebbe

sub affittata ad altre due persone la cui posizione e' adesso al

vaglio della polizia. Nel pomeriggio un poliziotto fuori

servizio era entrato casualmente nella villetta per recuperare

il proprio cane che si era liberato dal guinzaglio. Nella casa,

ha riferito l' agente, ha visto un ''signore alto e una distinta

signora'', ma non ha sospettato che potesse trattarsi del

latitante. I vicini di casa non hanno notato alcunche' perche'

gli abitanti del villino uscivano raramente. (ANSA).

