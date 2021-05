Vaccini:in Campania 1.022.068 hanno ricevuto la seconda dose

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 2.260.918 cittadini. Di questi 1.022.068 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.282.986. i dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l'Unità di Crisi, sono aggiornati alle 17.00 di oggi. (ANSA).