Salone nautico Venezia: varata 'Selecta', gondola storica

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - La tradizione veneziana sbarca al Salone Nautico Venezia 2021. Infatti oggi si è svolto il varo di "Selecta" una delle ultime gondole storiche, opera del maestro d'ascia Giuseppe Giuponi, al termine del restauro realizzato da un'azienda italiana in omaggio al legame con la città lagunare.

All'incontro, introdotto dal direttore del Salone Nautico Fabrizio D'Oria, erano presenti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale l'assessore al Turismo Simone Venturini e il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto. Il restauro è frutto di un progetto culturale in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati (Smscc) e l'associazione Arzanà, nata con lo scopo di riunire esperti locali e internazionali di etnografia e storia navale dell'Alto Adriatico, con il beneplacito dell'Associazione dei Gondolieri di Venezia. In rappresentanza di quest'ultima è intervenuto il presidente Andrea Balbi.

"E' un momento importante per Venezia perché il Salone Nautico rappresenta un punto di ripartenza - ha spiegato l'assessore Venturini - Quale modo migliore per rilanciare la città se non ripartendo dalle tradizioni, che voi avete nobilitato e donate alla città con il restauro della gondola, anche con un percorso di approfondimento storico e filologico che ha colto l'anima di Venezia". (ANSA).