Clochard morto vicino Ortomercato Milano, è caduto da tetto

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Un clochard marocchino, di 32 anni, è stato trovato morto nel primo pomeriggio a Milano, in un'area a fianco l'Ortomercato. Dai primi accertamenti, sembrerebbe sia caduto accidentalmente dal tetto di un edificio adiacente dismesso.

Il nordafricano, in base a quanto spiegato dalla polizia che sta conducendo le indagini, non presentava sul corpo segni di violenza. L'uomo, la cui scoperta risale alle 14, era per terra all'interno dello stabile fatiscente, in via Cesare Lombroso alla periferia della città. In tasca aveva una tessera per la mensa dei poveri. (ANSA).