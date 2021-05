Vaccini: manifestazione Centri Sociali Marche a Pfizer Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 MAG - Nuova manifestazione dei Centri Sociali delle Marche davanti allo stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno. 'Patents kill, kill patents! Basta profitti sulla salute' la scritta su uno striscione che campeggia all'ingresso della struttura. I manifestanti hanno lasciato delle croci con i numeri delle persone che non possono accedere ai vaccini tutelati dai brevetti. "La Pfizer esprime tutta la sua arroganza comunicando i profitti dai vaccini brevettati e sta decidendo sulla vita e la morte di milioni di persone, scegliendo a chi distribuire i vaccini e a chi no grazie ai brevetti" si legge in una nota dei Centri Sociali. Prima della manifestazione, l'azienda "ha cancellato e rimosso le insegne con il brand della multinazionale davanti allo stabilimento", sostengono gli organizzatori che accusano "le big Pharma di strage ai danni dei Paesi poveri che non possono permettersi di acquistare i vaccini. Il vaccino è chiaramente frutto dei finanziamenti e della ricerca pubblici, però il prodotto finale e i profitti che ne conseguono sono stati privatizzati". "Il profitto sui brevetti dei vaccini va contro l'idea di uguaglianza, di solidarietà e al diritto alla salute di ogni essere umano, poiché limita o impedisce la possibilità di accedere a cure e vaccini" concludono gli organizzatori: Centri Sociali Marche, Collettivo Caciara Ascoli, Ambasciata dei Diritti Marche, Ya Basta Marche. (ANSA).