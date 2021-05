Sisma: nove anni dopo il ricordo in piazza a Mirandola

(ANSA) - MIRANDOLA (MODENA), 29 MAG - A nove anni dal sisma in Emilia, anche Mirandola, tra i luoghi più colpiti, ha ricordato questa mattina la tragedia. Come avvenuto negli altri comuni della Bassa Modenese dove le scosse lasciarono distruzione e vittime, a Mirandola la cerimonia si è svolta in piazza, di fronte al Duomo, prima opera riconsegnata ai cittadini nella ricostruzione.

La presidente del consiglio comunale Selena De Biaggi ha letto i nomi delle vittime del 29 maggio 2012, 'accompagnata' dai rintocchi delle campane. Presente in piazza Conciliazione un centinaio di persone in raccoglimento. Il sindaco Alberto Greco ha commentato così il valore della della ricorrenza: "Ricostruzione non è solo recupero e ripristino di ciò che abbiamo avuto fino al 2012, ma è il superamento di quel limite e la valorizzazione di tutte le risorse e di tutte quelle esperienze, che la storia recente ha portato con sé".

Tra i presenti in piazza a Mirandola, il deputato Guglielmo Golinelli, i membri della giunta e del consiglio comunale, i famigliari delle vittime, l'ex sindaco Maino Benatti e i componenti della giunta precedente. La filarmonica cittadina 'G.Andreoli' ha eseguito 'il silenzio' con un assolo di tromba, poi la benedizione di don Fabio Barbieri, parroco del Duomo.

(ANSA).