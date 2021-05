++ Liberato lunga l'A1 uomo sequestrato in provincia di Napoli +

Liberato lungo l'A1 nei pressi di Orvieto, grazie ad un blitz della polizia, un italiano di origine campana sequestrato in provincia di Napoli - è emerso dalle indagini - a scopo di estorsione. In arresto, con l'accusa di sequestro di persona, sono finiti due uomini nati in Francia ma di origine magrebina, sorpresi in auto insieme al sequestrato. Su un terzo uomo, anche lui magrebino, sono ancora in corso accertamenti per chiarirne la posizione nella vicenda.