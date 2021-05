Incendio distrugge auto poliziotto nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA, 29 MAG - Un incendio ha distrutto la scorsa notte l'autovettura, una Renault, dell'assistente capo di polizia in servizio al commissariato di Cerignola (Foggia). Il fatto e' accaduto in via Monte Bianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non si sono ancora espressi sulla natura dell'incendio, ovvero se sia doloso o accidentale.

Sono in corso le indagini dei poliziotti che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sul movente. (ANSA).