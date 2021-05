In fila per donare capelli, piazza diventa salone solidale

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAG - Si metteranno ordinatamente in fila, domani, per un gesto di solidarietà. Ad attenderli in piazza a Monfalcone (Gorizia), in una sorta di 'salone solidale', le forbici di una decina di parrucchieri pronti a offrire un taglio a tutti i volontari che hanno deciso di aderire a "Una gioia per capello", iniziativa promossa dai club Rotaract Club e Interact Club Monfalcone - Grado, con il patrocinio del Comune. Si tratta di persone con capelli lunghi, che domani potranno tagliarli per donarli a persone meno fortunate. Ogni treccia raccolta andrà infatti a comporre una parrucca destinata a pazienti oncologici.

Tutti esauriti gli appuntamenti a disposizione, una cinquantina. "Abbiamo registrato un vero e proprio boom di richieste - spiegano gli organizzatori - sono state numerose le persone che ci hanno contattato per prenotare il taglio. Si tratta per lo più di donne, ma nel gruppo ci sono anche alcuni uomini, tutti tra i 5 e i 57 anni". Domani il "salone" aprirà alle 10, i "clienti" saranno divisi su più turni, nel rispetto delle normative anticovid.

Per essere donati i capelli dovranno avere una lunghezza di almeno 17 centimetri. Le trecce saranno poi destinate al progetto Smile di Atri Onlus (Advanced Tricology Research International Onlus) sostenuto dall'azienda Tricostarc di Roma e all'associazione inglese The Little Prince Trust, specializzati nella realizzazione di parrucche per malati oncologici.

Un'iniziativa simile è in programma domani pomeriggio anche a Pordenone, organizzata da Interact Distretto 2060, in collaborazione con il Comune. (ANSA).