A14: lavori nelle gallerie, ancora code e disagi in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - Ancora code e rallentamenti, nel tratto abruzzese dell'autostrada A14, a causa dei lavori in corso. I cantieri in questione, attivi da fine aprile, riguardano alcune delle gallerie del tratto compreso tra Pescara Nord e Val Vibrata, nell'ambito del programma nazionale che Autostrade per l'Italia sta portando avanti per l'ammodernamento della rete. Almeno otto, al momento, nel primo sabato caratterizzato da temperature estive, i chilometri di coda complessivamente registrati nei tratti interessati. Mentre i disagi vanno avanti, l'obiettivo, comunque, è quello di garantire il miglioramento della viabilità in tempo per la stagione estiva, caratterizzata da un incremento del traffico.

Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti del settimo Tronco di Autostrade, infatti, "sono allo studio formule di modulazione delle aree di cantiere che, grazie allo sforzo avviato nelle scorse settimane, a partire dal 30 giugno possano consentire un migliore scorrimento dei veicoli compatibile con l'andamento dei lavori e con l'obiettivo di concludere prima dei maggiori flussi della stagione estiva".

I cantieri in questione sono finalizzati ad interventi di manutenzione e per il potenziamento degli impianti nelle gallerie. Le attività di consolidamento dei fornici sono state pianificate sulla base degli esiti delle verifiche approfondite condotte su più fasi su tutte le gallerie del tratto, secondo gli standard di controllo introdotti a livello ministeriale.

In particolare, spiega Aspi, "i cantieri riguardano tre fornici del tratto abruzzese dove vengono effettuate attività di ripristino e rinforzo del rivestimento in calcestruzzo finalizzate ad allungare il ciclo utile di vita delle infrastrutture, con un impegno economico complessivo di circa 11 milioni di euro". Si tratta della galleria San Marco (tra Roseto e Giulianova, in direzione Ancona) e delle gallerie Solagne e Pianacce (entrambe nel tratto tra Atri-Pineto e Pescara Nord, in direzione Pescara Sud). (ANSA).