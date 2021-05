Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta Campagna Richiamo

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano.

"La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose.

"Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta" (ANSA).