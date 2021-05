Donna uccisa in Lucchesia, fermato il marito dai Cc

(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 28 MAG - Una donna di 51 anni è stata uccisa con coltellate in un'abitazione di Altopascio (Lucca). Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero fermato l'omicida, un uomo 54enne, che è il marito. Secondo prime informazioni l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i coniugi mentre erano in casa. La coppia ha due figli. L'omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio in una villetta di Altopascio (Lucca), in via Enrico Fermi. La donna è morta in breve tempo e il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto appreso i carabinieri hanno condotto via il marito, che si troverebbe in una caserma dell'Arma in stato di fermo. Le indagini sono in pieno corso per stabilire i motivi della lite in famiglia che avrebbero portato all'omicidio. E' stato un vicino di casa a dare l'allarme quando ha visto camminare in strada, con le mani insanguinate, Luigi Fontana, 54 anni, uscito dalla sua abitazione dopo aver ucciso la moglie Maria Carmina, 51 anni. Secondo una ricostruzione l'uomo l'aveva colpita con coltellate e lasciata agonizzante in un corridoio della loro casa, una villetta con giardino. Quando i soccorritori sono arrivati, la donna era morta. L'arma del delitto è stata sequestrata dai carabinieri. Secondo quanto si apprende, la coppia era originaria di Caserta. Lui è un artigiano, la donna era casalinga. (ANSA).