Carabiniere spara a cane, una ragazza ferita arma da fuoco

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Una donna di 31 anni è rimasta ferita da colpi di arma da fuoco nella notte a Milano, quando un carabiniere - come riportato dagli stessi militari - ha sparato a un pitbull che gli era stato aizzato contro. Secondo quanto riferito da Areu, la donna è stata colpita alla coscia destra e alla coscia sinistra e portata in codice giallo al Policlinico.

In un intervento di poco precedente, sempre nella zona delle Colonne di San Lorenzo, per disarmare un ragazzo armato di roncole, i Carabinieri hanno prima usato lo spray e poi hanno sparato ferendolo a una coscia. L'uomo è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli.

Si sentono due spari, si vede la gente che corre spaventata in uno dei video pubblicati sui social e girati da chi stanotte era presente alle colonne di San Lorenzo, dove un carabiniere - come reso noto dai militari - ha sparato a un cane. "Signori, questa è follia" si sente ancora dire.

In un altro video, che reca sovraimpressa la scritta 'ci hanno sparato prima a un cane e poi a due ragazze' (ma ne risulta solo una ferita secondo Areu) si sentono ancora due spari, si sentono i ragazzi presenti che urlano insulti al carabiniere, qualcuno che dice 'riprendete tutto', e infine un'altra persona che grida 'hanno sparato alla ragazza, cosa le hanno fatto?'. Su instagram c'è anche una foto della gamba sinistra della ragazza da cui cola del sangue. (ANSA).