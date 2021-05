ANSA-IL-PUNTO/COVID,Sardegna ritorna bianca ma non più sola

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Da lunedì 31 maggio la Sardegna ritorna in zona bianca, esattamente tre mesi dopo la prima volta, unica regione d'Italia. Ma stavolta non è più sola come allora: promosse anche Friuli Venezia Giulia e Molise. A pesare sulla decisione di un nuovo cambio di colore per l'Isola i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero per la cabina di regia: "solo" 239 contagi in una settimana con un calo del 42,7% in sette giorni, che significa circa 13 casi per 100mila abitanti e un R(t) a 0.5 e una valutazione complessiva del rischio bassa, con una pressione dei ricoverati Covid che non supera il 13% nelle terapie intensive e del 10% in area medica.

Anche se oggi si registra un lieve aumento dei casi nelle ultime 24 ore - 52 nuovi contagi, per un tasso di positività dell'1,4% - e tre nuovi decessi. Prosegue invece il calo dei ricoveri ora arrivati a quota 166.

Con il passaggio in zona bianca riprenderanno tutte le attività, non ci sarà più il coprifuoco e anticiperanno le riaperture tutti quei settori la cui ripartenza era prevista tra il 15 giugno e il 1 luglio: matrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, competizioni sportive al chiuso.

Soddisfatto il presidente della Regione, Christian Solinas, che però avverte: "Il ritorno alla zona bianca segna un nuovo punto di partenza per l'Isola, dopo tanti sacrifici. L'attribuzione della fascia a più basso rischio comporta un allentamento significativo delle restrizioni, ma non sarà un 'liberi tutti'. Il virus rappresenta ancora un pericolo". Nel frattempo è attesa un nuova ordinanza: oggi scadono infatti le prescrizioni che obbligano i viaggiatori che arrivano in Sardegna a registrarsi sul sito o sulla app e a presentarsi con il certificato di avvenuta vaccinazione o di tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti o con la volontà di sottoporsi al tampone negli spazi dedicati o successivamente.

Non è detto però che la nuova ordinanza riproponga queste prescrizioni. (ANSA).