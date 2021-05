Nasce 'Sentiero animali' Parco Portofino dedicato bambini

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Quattordici statue in legno raffiguranti gli animali del bosco, nascoste nella vegetazione da cercare e individuare. È la caratteristica principale del nuovo sentiero sul Parco di Portofino, il Sentiero degli Animali, percorso pensato per tutti, ma in particolare per bambini e famiglie, con partenza e arrivo alla chiesa di Nozarego, sulle alture di Santa Margherita Ligure, inaugurato questa mattina a fini didattici ed educativi, con tanto di aula nel bosco alle spalle della chiesa dove poter svolgere attività all'aria aperta. Il nuovo anello escursionistico è lungo circa 4 chilometri, realizzato dal comune di S.Margherita Ligure e finanziato da Regione Liguria attraverso fondi europei, costo dell'opera 150 mila euro circa. "È un regalo che abbiamo voluto fare all'Unicef e a tutti i bambini e ragazzi del mondo - ha detto il sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni, Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Portofino - il Monte di Portofino è stato insignito dall'Unicef Monte Amico dei Bambini ed è da qui che siamo partiti nel novembre del 2017".

"L'attenzione ai bambini e all'infanzia deve arrivare dal basso, dalle comunità locali che si devono impegnare in azioni concrete. Prendiamo esempio da qui, dove c'è un faro sul rispetto della convenzione per tutti i bambini del mondo e c'è un monte, il monte di Portofino, baluardo dei diritti dei bambini». Una convenzione ratificata esattamente trent'anni fa.

L'evento di questa mattina è stato aperto dal messaggio inviato appositamente dalla Presidente di Unicef Italia, Carmela Pace, ascoltato da tutti i presenti tra cui il consigliere regionale Stefano Mai e il consigliere di Città Metropolitana Franco Senarega. (ANSA).