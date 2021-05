In Umbria via a preadesioni per i trentenni a vaccinazione Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Da domani partiranno in Umbria le preadesioni per le vaccinazioni Covid, attraverso il portale della dedicato della Regione, per la fascia dei trentenni. Dal 30 maggio, invece, potranno prenotarsi anche chi ha da 16 a 29 anni. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante l'aggiornamento settimanale sulla campagna vaccinale.

"Stiamo stringendo - ha detto - quelli che sono i tempi per le preadesioni di altre fasce di età. In funzione dei vaccini che arriveranno cercheremo di somministrare in maniera proporzionata e più velocemente possibile, con l'entrata in pista sia dei medici che dei farmacisti". (ANSA).