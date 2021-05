Bianchi: speriamo domani nel via vaccini ai 12enni, tutti immunizzati

"Stiamo lavorando" in vista dell'ok dell'Ema al vaccino dai 12 anni, "speriamo domani ci sia il via, speriamo a immunizzare tutti i nostri ragazzi, è fondamentale non solo per essere a scuola ma anche dal prima e il dopo: si devono incontrare è giusto lo facciano, la scuola è già sicura". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ad Agorà.

"Hanno detto che il Piano Estate sarà un flop ma non è vero: quasi 6 mila scuole organizzano recuperi, innanzitutto di competenze, poi anche di vita sociale e ancora ci saranno musica e sport". Così il ministro a proposito delle scuole aperte in estate.

"Abbiamo predisposto tutto per un esame di maturità che sia tale: quest'anno abbiamo introdotto il fatto che da marzo i Consigli di istituto hanno predisposto un elaborato. Non è un esame a caso ma un esame che parte da uno scritto pensato, ragionato, discusso. E' importante sapere scrivere, altrimenti non si sa parlare", ha detto Bianchi ad Agorà. Alla domanda se questo modello di maturità verrà replicata, ha risposto "Guardiamo, vediamo come va, sto avendo riscontri positivi, è giusto avere tempo per articolare un pensiero complesso, ci ragioniamo. Questa è la maturità che prepara al futuro".