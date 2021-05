Ucciso a coltellate a Torino, omicidio tra gente al mercato

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - E' avvenuto in pieno giorno, in mezzo alla gente che a Torino affolla Porta Palazzo, il mercato più grande d'Europa, l'omicidio di Fu Pindi, il commerciante 46enne di origini cinesi, accoltellato da un connazionale che è già stato fermato dalla polizia.

Quello di oggi non sembra essere stato il primo litigio tra i due: già un anno fa avevano avuto una violenta discussione e la vittima, che vendeva scarpe, venne colpita da una sprangata da chi oggi lo ha accoltellato. I litigi erano talmente frequenti tra i due, che avevano il rispettivo banco uno di fronte all'altro, che, secondo quanto riferito dagli altri mercatali, aveva portato la polizia municipale a minacciare il ritiro delle licenze di vendita a entrambi.

Ad intervenire per prima, libera dal servizio e dunque in borghese, è stata il vicequestore Alice Rolando, che ha bloccato l'aggressore in attesa dell'arrivo delle volanti. Veterana della Questura di Torino, la funzionaria è rientrata da pochi mesi in servizio, dopo che il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza che ne aveva disposto la sospensione perché indagata insieme ad alcuni poliziotti per presunte irregolarità nel caso di un pusher che secondo le indagini della procura di Torino sarebbe stato sottoposto a pressioni illecite per farlo collaborare con i poliziotti. Conosciuta per l'energia, l'intraprendenza e l'efficacia con cui ha sempre svolto il suo lavoro, quello di oggi è soltanto l'ultimo dei tanti successi all'attivo del vicequestore. (ANSA).