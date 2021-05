Mottarone: figlia Zorloni, mai nessun perdono

"Me li avete ammazzati e a questo, mi spiace, non ci sarà mai nessun tipo di perdono": così in una storia su Instagram ha scritto Angelica Zorloni, primogenita di Vittorio morto insieme alla compagna Elisabetta Persanini e al loro figlio di 5 anni Mattia nella tragedia del Mottarone. La storia - con la foto della famiglia sorridente - è stata postata dopo la notizia dei tre fermi per l'incidente della funivia che ha causato la morte di 14 persone.