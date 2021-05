ANSA-IL-PUNTO/COVID: vaccini, la Sardegna accelera ancora

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - La Sardegna accelera ancora nella vaccinazione anti covid. Nella giornata di ieri ha segnato la miglior performance nazionale di somministrazioni ogni 100mila abitanti, 978, il dato più alto fra le regioni (seguono Campania con 976 e Umbria con 932).

Intanto salgono a 820.095 le dosi somministrate complessivamente nell'Isola - secondo il report del Governo - dove più di un terzo della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. "Sul fronte della campagna di vaccinazione - afferma il presidente della Regione, Christian Solinas - registriamo un continuo miglioramento. Siamo impegnati a tutto campo e l'intero sistema sanitario dimostra, ancora una volta, le sue potenzialità e la sua efficienza. Oggi come non mai è fondamentale spingere verso il traguardo della piena immunizzazione. La stagione estiva è ormai alle porte e l'Isola si prepara a riconquistare la zona bianca. Il nostro sistema economico e produttivo deve ripartire in sicurezza così come le vite di tutti i sardi".

Intanto salgono a 56.511 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza nell'Isola. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 34 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.289.720 tamponi, di cui 2.552 nelle ultime 24 ore per un tasso di positività dell'1,3%.

Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.453 in tutto).

Sono, invece, 169 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 21 (-8) i pazienti in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.883 e i guariti sono complessivamente 41.985 (+138).

Sul territorio, dei 56.511 casi positivi complessivamente accertati, 14.777 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.614 (+3) nel Sud Sardegna, 5.147 (+4) a Oristano, 10.833 (+7) a Nuoro, 17.126 (+10) a Sassari.

(ANSA).