Israele-Gaza, lavoratori porto Ravenna in sciopero il 3 giugno

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - I sindacati dei lavoratori del porto di Ravenna hanno proclamato sciopero per il 3 giugno: in quella giornata, comunicano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, è attesa una nave che dovrebbe imbarcare "uno o più contenitori contenenti materiale ad uso bellico destinato al porto israeliano di Ashdod. I lavoratori del porto di Ravenna - spiegano i sindacati - sentono la responsabilità morale di fare quanto sia nelle proprie possibilità per testimoniare il proprio impegno a favore della pace e si rifiutano di essere in qualsiasi modo complici di quel tragico conflitto o della messa in pericolo del fragile cessate il fuoco in corso". (ANSA).