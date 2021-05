In Liguria priorità di prenotazione vaccini per badanti

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta a inserire badanti e familiari delle persone "estremamente vulnerabili" tra le priorità della campagna vaccinale anti covid. Il documento presentato dal capogruppo Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) impegna la Giunta "a prevedere nell'ambito della revisione del piano di vaccinazione una priorità anche nel sistema di prenotazione, per i soggetti estremamente vulnerabili, indipendentemente dall'età e contestualmente di caregiver, familiari dei medesimi soggetti e badanti".

"Gli assistenti domiciliari con il lavoro di cura, anche se reso in ambito familiare, non hanno nulla di diverso rispetto alle attività dei paramedici o oss sia in ospedale sia nelle residenze protette", evidenzia Garibaldi.

Tra le patologie a rischio sono considerate: le malattie respiratorie, le malattie cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva o psichica, diabete o altre endocrinopatie severe, la fibrosi cistica, l'Hiv, l'insufficienza renale/patologia renale, l'ipertensione arteriosa, le malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive, le malattie epatiche, le malattie cerebrovascolari, le patologie oncologiche e emoglobinopatie, la sindrome di down, il trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche (in lista di attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura) e la grave obesità. (ANSA).