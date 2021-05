Fratino fa nido su una spiaggia nel Barese,Wwf "va tutelato"

(ANSA) - BARI, 24 MAG - "Un fratino, specie di uccello protetta, è stato individuato su una spiaggia a Mola di Bari dove ha nidificato, e ora è necessario transennare l'aria perché è esposto alla curiosità dei bagnanti che si avvicinano pericolosamente, intimorendolo". Lo comunica il presidente di 'WWF Levante Adriatico', Fabrizio Stagnani, sottolineando che "non è comune la presenza del fratino in quest'area".

"L'animale - spiega - va tutelato in ogni modo, soprattutto in questo periodo in cui la spiaggia sarà sempre molto affollata". Stagnani chiede dunque un "intervento delle autorità affinché il fratino non corra alcun rischio e possa covare serenamente le uova". (ANSA).