Lite per una ragazza, 23enne accoltellato in strada a Roma

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel quartiere San Lorenzo, zona di movida della Capitale. E' accaduto in via dello Scalo di San Lorenzo. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Soccorso in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia che ha arrestato poco dopo un coetaneo con precedenti di polizia. A quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato accoltellato durante una lite per una ragazza. L'arrestato è accusato di tentato omicidio ed è stato anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo accoltellato è stato soccorso da Valerio Carocci, presidente dell'associazione Piccolo Cinema America. "Ero in macchina insieme a un amico su via dello Scalo di San Lorenzo - dice Carocci - quando abbiamo visto quel ragazzo ferito ci siamo fermati. Ci è sembrato grave e abbiamo chiamato i soccorsi. Poi è arrivata l'ambulanza del 118 e la polizia".