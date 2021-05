Vaccini: somministrata dose a presidente Fedriga

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAG - Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti covid nell'hub allestito nella palestra comunale di Muggia (Trieste).

A Fedriga è stata somministrata la prima dose di vaccino Moderna. In Fvg le agende per la fascia d'età over 40 sono state aperte lunedì. (ANSA).